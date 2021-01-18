Модная клетка и улыбка как украшение: Бородина и Бузова предстали на съемках шоу в одинаковых образах

Телеведущие приступили к работе над проектом, у которого поменялся формат.

После закрытия телестройки «Дом-2» на ТНТ многие поклонники реалити переживали, что больше не увидят в эфире любимых ведущих. Однако с начала года в эфир продолжит выходить проект «Бородина против Бузовой», который несколько сменит ракурс. И первые выпуски шоу уже отсняты.

На программу Ксения Бородина и Ольга Бузова оделись в одном стиле. Обе красавицы выбрали модную в этом сезоне клетку. Жена Курбана Омарова, правда, отдала предпочтение костюму из красного тартана, а поющая телеведущая – иссиня-зеленого. Девушки позировали на снимке, счастливо улыбаясь.

«Мы будем выходить ежедневно, кроме выходных», — сообщила Бородина график телетрансляций шоу «Бородина против Бузовой».

Первый выпуск будет посвящен «Дому-2». Политики, общественные деятели, журналисты обсудят скандальное шоу.

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