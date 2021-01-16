«Шоу продолжается»: Бузова в клетчатом жаккардовом жакете и мини-юбке появилась на съемках

После закрытия реалити-шоу «Дом-2» в конце 2020-го года многие зрители начали гадать – на самом ли деле проект завершил свое существование или это – пиар-ход, призванный стряхнуть слегка запылившееся «лобное место». Однако, последний выпуск «Дома-2» в эфире показали еще в прошлом году, и теперь сомневаться не приходится – реалити осталось в прошлом.

Однако, теперь обособленно от «Дома-2» будет продолжаться проект «Бородина против Бузовой». Он сменит направленность и будет рассказывать о простых людях, ведущими по-прежнему будут Ксения и Ольга. Которые, к слову, уже приступили к съемкам новых выпусков.

«По приезду сразу в бой! Пять часов невероятно эмоциональных, интересных и сложных съемок. Шоу продолжается», — сообщила Бузова своим подписчикам в Instagram.

Поющая теледива вернулась из отпуска на Мальдивах. И появилась перед камерами в клетчатом костюме из жаккарда, состоящем из укороченного двубортного жакета и мини-юбки.

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