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В стиле «бохо»: старшая дочка Веры Брежневой подчеркнула роскошную грудь в коротеньком кружевном сарафане

Соня Киперман превосходит по красоте свою звездную маму.

В стиле «бохо»: старшая дочка Веры Брежневой подчеркнула роскошную грудь в коротеньком кружевном сарафане
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/

Старшая дочка Веры Брежневой Соня Киперман, очевидно, унаследовала красоту своей звездной мамы. В конце марта девушке исполнится двадцать лет, к своему возрасту она уже достигла определенных успехов в карьере модели.

Роскошная красавица обожает радовать поклонников стильными фото в Instagram. На этот раз Соня Киперман облачилась в короткий кружевной сарафанчик и черные высокие казаки. В стиле «бохо» девушка выглядит очень органично. Белокурая красотка при этом излучает еще и невероятную сексуальную энергию. Сарафан обнажает ее красивую, упругую грудь и соблазнительные икры ног.

«Взбодрись, лютик», — подписала Соня Киперман галерею чувственных снимков в Instagram.

Подписчики дочери Веры Брежневой признаются, что не могут без волнения рассматривать дерзкие провокационные кадры.

«У тебя очень сексуальное тело, малышка», «Соня, у тебя прекрасная фигурка, грудь —  супер, а ножки у тебя — это прелесть, я бы их расцеловал от «А» и до «Я», «Красотка!», «Соня, ты потрясающая девушка!» — высказываются в Сети.

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google новостиВера БрежневаСоня Киперманстиль бохо