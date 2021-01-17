«Мы кружили час над Москвой»: Ольга Бузова рассказала о происшествии с самолетом

Эти выходные экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова провела в родном Санкт-Петербурге, где встречалась со своей мамой. В восемь вечера в воскресенье звезду уже ждали на съемках в Москве, но та опоздала из-за ЧП, случившегося с самолетом, в котором Ольга Бузова возвращалась в Москву.

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В сторис Instagram теледива рассказала, что их борту по какой-то причине долго не давали посадку.

«Мы кружили час над Москвой. Наш самолет не сажали. В какой-то момент мне стало реально страшно», — поделилась Ольга Бузова.

Только через час самолету разрешили сесть, но не в том аэропорту, где планировалось ранее. Ольга очень возмущена этой историей и тем, что из-за нее пришлось задержать съемки.

«У меня в восемь вечера должна была начаться съемка, меня люди ждали на площадке. Я покупаю билет за бешеные деньги, сажусь в самолет, а мне говорят, что я не могу приземлиться во Внуково. Мне обрывают телефон, все звонят, волнуются», — высказалась Ольга Бузова.

Дива все-таки подтвердила свое намерение поехать на съемки, хоть и признавшись, что она перенервничала и устала.

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