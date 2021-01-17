«Прошло два года»: Мария Порошина поделилась архивным фото с новорожденным сыном

Звезда сериалов Мария Порошина – одна из самых востребованных актрис российского кино и театра. У Марии масса ролей, которые она убедительно воплощает на экране и сцене. Но самая лучшее амплуа Порошиной – это, разумеется, амплуа мамы. В этой миссии она особенно хороша. У красавицы-актрисы пятеро детей от разных мужчин. Самому младшему наследнику Марии Порошиной, единственному сыну Андрею одиннадцатого января исполнилось два года.

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Звездная мама души не чает в своем наследнике. В Сети появилось архивное фото Марии Порошиной, которая нежно прижимает к груди недавно родившегося сыночка. Актриса тает от любви к малышу, стараясь запомнить каждое мгновение его жизни.

«Из архива. Прошло два года», — гласит надпись под снимком.

Поклонники актрисы поразились быстрому течению времени. Они выражают свое восхищение Марии Порошиной, которой чудесным образом удается быть прекрасной многодетной мамой и при этом оставаться успешной актрисой, пользующейся невероятной любовью публики.

«Как же годы летят», «Маша, вы молодец! Счастливая мамочка! Всего вам самого наилучшего», «Как летит время! Здоровья и благополучия вам!» — высказываются в Сети.

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