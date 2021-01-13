«Прячет в мешок всю красоту»: стилист оценила зимний аутфит Марии Порошиной

Мария Порошина, безусловно, одна из самых красивых и востребованных актрис российского кино. Кроме этого, она еще и мама пяти замечательных детей. Несмотря на жуткую занятость, артистка старается всегда безупречно выглядеть. Но порой ее модные образы бывают не очень удачными.

больше по теме «Магия кино»: Порошина в пальто цвета миндального молока и с укладкой в стиле Монро запечатлелась у окна

Накануне в Instagram появилось фото Марии Порошиной, на котором она запечатлена во время зимнего отдыха в горах. Актриса позирует в пальто с черно-белым принтом, светлых брюках и кроссовках. Аутфит Марии Порошиной слегка разочаровал модного эксперта Teleprogramma.pro Марину Корабель.

«Прекрасная Мария, в прекрасном месте, чего, к сожалению, не скажешь о выборе Марии в одежде, — отметила Марина Корабель в беседе с Teleprogramma.pro. — Все должно быть к месту ко времени и по погоде. У Порошиной прекрасная фигура, а здесь мы видим верхнюю одежду, которая очень сильно закрывает и прячет как в мешок всю красоту. К тому же длина пальто не самая лучшая, так как визуально горизонтальная линия в данном месте «забирает» сантиметры от роста Марии. Лучше выбирать или короткую модель верхней одежды слегка прикрывающую линию бедра, или длинную — чуть ниже колена или до щиколоток. Казалось бы, бежевые базовые брюки, но они очень короткие для такой обуви в данную погоду и поэтому не украшают силуэт. Хорошо было бы добавить носки. Благодаря правильно подобранной паре носочков, можно очень здорово обыграть образ. А вместо кроссовок New Balance можно было выбрать более массивную или элегантную обувь».

Справка Teleprogramma.pro

Марина Корабель — стилист, парикмахер, визажист с опытом в fashion-индустрии более 15 лет. На визажиста-стилиста и бьютимейкера обучилась в учебно-эстетическом центре Estetista. Также она экс-технолог американского бренда Revlon Professional, где проработала 6 лет. Кроме учебы в России, обучалась в Мадриде у креативной команды Ex-pression.

Смотрите также