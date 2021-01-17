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«Вася не должна меня видеть такой»: вторая жена Бориса Грачевского убивается от горя после его смерти

Анна Панасенко призналась, что теперь ей все кажется мелким и пустым.

«Вася не должна меня видеть такой»: вторая жена Бориса Грачевского убивается от горя после его смерти
Анна Панасенко. Фото: instagram.com/anna_grachevskaya/

Вторая жена Бориса Грачевского, 34-летняя Анна Панасенко, воспитывающая дочь мэтра Василису, поделилась в сторис Instagram эмоциями, которые переживает после смерти экс-супруга.

Анна рассказала, что о кончине Бориса Грачевского ей сообщила третья супруга создателя «Ералаша» Екатерина Белоцерковская. Рыдающая Катя набрала номер Анны 14 января в половине одиннадцатого вечера и рассказала, что Бориса Юрьевича больше нет.

С тех пор, по признанию Панасенко она потеряла сон и аппетит. Анна старается держаться в присутствии дочери Василисы и не давать волю эмоциям, чтобы не напугать девочку своими реакциями.

«Дома не могу, дома Вася, она не должна меня видеть такой. У нас были сложные отношения, но сейчас это кажется таким мелким и пустым. Память автоматически шлет только хорошее», — поделилась Анна Панасенко.

Жена Грачевского тяжело переживает его смерть
Анна Панасенко тяжело переживает смерть Бориса Грачевского. Фото: instagram.com/anna_grachevskaya/

Напомним, Анна Панасенко прожила в браке с Борисом Грачевским четыре года, в 2012 году девушка родила мэтру дочку, в 2014 пара со скандалом рассталась. Сейчас Анна счастлива в браке с баскетболистом Артемом Кузякиным.

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