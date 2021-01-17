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«Делает со мной все, что хочет»: Рики Мартин показал редкий снимок годовалого сына возле бассейна

Ренн появился на свет благодаря суррогатному материнству.

«Делает со мной все, что хочет»: Рики Мартин показал редкий снимок годовалого сына возле бассейна
Рики Мартин. Фото Global look press

Рики Мартин редко балует своих поклонников снимками своих детей. Однако на этот раз музыкант сделал исключение. Певец поделился в личном блоге фотографией подросшего младшего сына Ренна, который появился на свет благодаря суррогатному материнству.

«Малыш Ренн, мой колдун. Он делает со мной все, что хочет», — подписал фото Рики.

Напомним, мальчику в октябре исполнился годик, он стал четвертым ребенком звезды. Также Рики Мартин и его возлюбленный шведско-сирийский художник Джван Йосеф воспитывают двухлетнюю дочь Люсию и 12-летних близнецов Маттео и Валентино.

Обнародованный кадр с Ренном и Рики Мартином имел успех в Сети, поклонники наперебой стали оставлять комментарии в Instagram артиста.

«Какой папа замечательный», «Очаровательный малыш», «Очень красивый ребенок», «Свет в оконце», «Очень похож на папу», «Куколка и чудо», — написали фолловеры.

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