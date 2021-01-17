«Делает со мной все, что хочет»: Рики Мартин показал редкий снимок годовалого сына возле бассейна

Рики Мартин редко балует своих поклонников снимками своих детей. Однако на этот раз музыкант сделал исключение. Певец поделился в личном блоге фотографией подросшего младшего сына Ренна, который появился на свет благодаря суррогатному материнству.

«Малыш Ренн, мой колдун. Он делает со мной все, что хочет», — подписал фото Рики.

Напомним, мальчику в октябре исполнился годик, он стал четвертым ребенком звезды. Также Рики Мартин и его возлюбленный шведско-сирийский художник Джван Йосеф воспитывают двухлетнюю дочь Люсию и 12-летних близнецов Маттео и Валентино.

Обнародованный кадр с Ренном и Рики Мартином имел успех в Сети, поклонники наперебой стали оставлять комментарии в Instagram артиста.

«Какой папа замечательный», «Очаровательный малыш», «Очень красивый ребенок», «Свет в оконце», «Очень похож на папу», «Куколка и чудо», — написали фолловеры.

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