У Рики Мартина и его мужа родился четвертый ребенок

У Рики Мартина и его мужа Джвана Йосефа появился на свет четвертый ребенок. Малыша назвали Ренном Мартином-Юзефом.

Пара уже воспитывает двух 11-летних мальчиков-двойняшек по имени Маттео и Валентино, а также девочку Люсию, которой нет и года. Всех детей им рожали сурогатные матери. Близнецы пришли в этот мир, когда Рики еще не был женат на Джване, поэтому здесь отцовство понятно. А вот дочь родилась уже в однополых отношениях, и кто из четы выступил отцом – не известно, мужчины предпочитают хранить молчание по этому поводу.

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Естественно, что у многих возникает вопрос: «А как повлияет отсутствие традиционной матери на развитие детей? Вырастут ли они гармоничными людьми?». Портал Teleprogramma.pro спросил об этом психолога Анну Завгородневу. По словам специалиста, с точки зрения современной психологии никакого отклонения в этом нет, другое дело, что российское общество в большинстве своем смотрит на это весьма однозначно.

«Гомосексуализм не является девиацией и не возникает из-за наблюдения за гомосексуалистами. Человеческая сексуальность развивается по другим принципам, ее становление начинается в раннем возрасте и до сих пор ученые спорят, что первично – генетика, эндокринология или все-таки воспитательный момент. Сегодня нет возможности прийти к единому мнению, но факт остается фактом – гомосексуализм существовал все периоды человечества, он встречается и в природе. В разные исторические периоды его считают либо нормой, либо отклонением. Сейчас мы на стыке культур, общество еще не определилось в своем отношении к нему», — рассказала Анна Завгороднева.

Психолог считает, что главное в семье – это правильный путь воспитания, а не пол или состав семьи, в которой растет ребенок.