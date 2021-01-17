2 сезон шоу «Маска»: 14 участников и звездное жюри
Видео
«Загугли звезду»: Виталина Цымбалюк-Романовская - о прописке Джигарханяна, романе с Шаляпиным и настоящей…
Видео

«Если парни сделают что-то зрелищное»: Нурмагомедов озвучил условие своего возвращения в ММА

Осенью 2020-го спортсмен объявлял о завершении профессиональной карьеры.

«Если парни сделают что-то зрелищное»: Нурмагомедов озвучил условие своего возвращения в ММА
Хабиб Нурмагомедов. Фото: Global look press.

Хабиб Нурмагомедов после 29-й победы в смешанных единоборствах объявил общественности о завершении своей профессиональной карьеры в спорте. Однако накануне стало известно, что не все столь категорично.

Чемпион в легком весе встретился с президентом организации UFC Дэйной Уайтом, который после сделал объявление, что Хабиб рассмотрит свое возвращение в большой спорт. Как пишет КП, окончательное решение он примет после схватки Конора Макгрегора и Дастина Порье, которая состоится 23 января в Арабских Эмиратах.

«В следующую субботу у нас будет бой Макгрегор-Порье, а также Чендлер и Хукер. Если эти парни сделают что-то зрелищное и заставят меня вернуться и драться, то я буду драться. Заставьте меня вернуться», — процитировал Хабиба Нурмагомедова Дэйна Уайт в эфире телеканала ABC.

Смотрите также

Тэги

ММАНурмагомедовХабиб Нурмагомедов