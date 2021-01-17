«Если парни сделают что-то зрелищное»: Нурмагомедов озвучил условие своего возвращения в ММА

Хабиб Нурмагомедов после 29-й победы в смешанных единоборствах объявил общественности о завершении своей профессиональной карьеры в спорте. Однако накануне стало известно, что не все столь категорично.

Чемпион в легком весе встретился с президентом организации UFC Дэйной Уайтом, который после сделал объявление, что Хабиб рассмотрит свое возвращение в большой спорт. Как пишет КП, окончательное решение он примет после схватки Конора Макгрегора и Дастина Порье, которая состоится 23 января в Арабских Эмиратах.

«В следующую субботу у нас будет бой Макгрегор-Порье, а также Чендлер и Хукер. Если эти парни сделают что-то зрелищное и заставят меня вернуться и драться, то я буду драться. Заставьте меня вернуться», — процитировал Хабиба Нурмагомедова Дэйна Уайт в эфире телеканала ABC.

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