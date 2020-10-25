«На этом закончилось»: Хабиб Нурмагомедов сообщил о завершении карьеры

32-летний боец смешанных боевых искусств UFC больше не будет выступать на ринге.

Спортсмен, чья популярность в России превзошла известность Ольги Бузовой, сообщил после боя о своем уходе из большого спорта. Хабиб Нурмагомедов одержал победу в спарринге с американским бойцом Джастином Гейджем, а после сделал официальное заявление об уходе.

Instagram бойца MMA насчитывает 23,2 миллиона подписчиков (Для сравнения у Ольги Бузовой всего 22 миллиона фолловеров, — Прим. ред.). За поединками Нурмагомедова следит весь мир. Однако недавно поклонники узнали о завершении спортивной карьеры кумира. Одной из причин такого решения стала смерть отца и тренера спортсмена. Абдулманап Нурмагомедов умер в июле этого года.

Теперь из близких у Хабиба осталась только мама. Она всегда была против участия сына в боях. А сам чемпион не раз отмечал, как важна для него семья. Именно поэтому он пообещал родительнице, что бой с Гейджеем будет последним.

«Сынок, делай свое. Переводи в партер… и (противник) пускай постучит, чтобы на этом закончилось», — упомянул Хабиб слова матери в одном из интервью Вокруг ТВ.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов попал в Книгу рекордов как самый популярный Instagram-блогер в России.