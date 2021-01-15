«Все красивее и моложе с каждым годом!»: Орбакайте в Майами выгуляла блейзер в золотистую полоску

49-летняя Кристина Орбакайте уже давно живет на два города – Москву и Нью-Йорк. За океаном у ее мужа Михаила Земцова бизнес. Там же учится ее дочь-третьеклассница Клава. И Новый год звездное семейство решило встретить под пальмами, перебравшись в Майами.

За океаном певица встретила много друзей. Один из них – давний товарищ эстрадной дивы Борис Рубиновский, звездный промоутер. Он поспешил запечатлеться с Орбакайте и поделился снимком с подписчиками микроблога.

«Дружим третий десяток лет, и моя любимая Кристина @orbakaite_k становится все красивее и моложе с каждым годом! Обожаю и люблю!», — признался Рубиновский.

На снимке Орбакайте позировала с алым макияжем губ. Дива облачилась в брючный комплект цвета слоновой кости, блейзер которого отделан вертикальной полоской из золотой нити. Брюки завершили «блестящую» историю в образе певицы – они были выполнены из золотистых пайеток.

Позже к Орбакайте присоединился Филипп Киркоров с детьми. Они вместе отправились на Багамы, чтобы продолжить отдыхать.

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