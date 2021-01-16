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«И родители, и дети визжат от восторга одинаково!»: Утяшева и Воля повеселились в пустыне с сыном и дочкой

Телеведущая и шоумен проводят отпуск в Дубае.

«И родители, и дети визжат от восторга одинаково!»: Утяшева и Воля повеселились в пустыне с сыном и дочкой
Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Фото: instagram.com/liasanutiasheva/

Ляйсан Утяшева и Павел Воля с двумя детьми, 7-летним Робертом и 5-летней Софией, в новогодние каникулы улетели на Мальдивы. Несколько дней размеренного отдыха и релакса на райском острове им хватило, чтобы восстановить силы для новых приключений. И семейство продолжило отпуск в Дубае – сейчас там жизнь просто кипит ключом.

Один из дней гимнастка и шоумен посвятили приключениям в пустыне. Родители взяли сына и дочку и отправились покорять бескрайние песчаные горизонты на багги. Как это было, Утяшева показала и рассказала у себя в микроблоге:

«Мои экстремальные дети, кричащие «Мама, еще!»… #яжмать, думала о безопасности, но София возмущенно сказала: «Мама, ты что-то медленно»! Пришлось включить экстрим!

Тот случай, когда и родители и дети визжат от восторга одинаково! Все остались довольны, а у меня до сих пор трясутся руки. Это лучший антистресс», — призналась Утяшева.

 

После багги семейство пересело на «кораблей пустыни». И родители, и дети с удовольствием позировали на верблюдах, прокатившись неспеша по песчаным барханам. А вечер завершили у костра.

«Это прям сказка! Настоящая сказка в пустыне!», — резюмировала прошедший день телеведущая.

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