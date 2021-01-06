Совсем большие: Утяшева показала подросших сына и дочку от Воли

Многие знаменитости решили провести новогодние каникулы в теплых странах. Например, певица Глюкоза с дочками улетела в Майами, актриса Мария Горбань с мужем – на Бали. Целый «звездопад» случился на Мальдивах – туда отправились Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ирина Дубцова и семья Ляйсан Утяшевой и Павла Воли.

Ляйсан Утяшева по прилете первым делом отправилась с семьей на прогулку. Побродив по окрестностям на острове, гимнастка запечатлела все семейство на снимке.

На фото заметно, какие уже большие дети у спортсменки и юмориста – сын Роберт в этом году отметит восьмилетие, а дочке Софии – 5 лет. Кстати, перед отпуском Утяшева отвела девочку на фигурное катание и запечатлела ее первые шаги на льду.

Утяшева и Воля вместе уже восемь лет. Они стараются скрывать лица своих детей, не показывая посторонним, как выглядят наследники. Однако на новых снимках можно различить, как сильно сын похож на отца, а дочка – копия мамочки.

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