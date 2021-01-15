«Все меньше на Земле»: Лолита Милявская сожалеет о смерти Бориса Грачевского

Скорбное событие, случившееся накануне, повергло в шок всех, кто знал Бориса Грачевского. 71-летний создатель «Ералаша» скончался 14 января от коронавируса. Борис Юрьевич довольно долго боролся с болезнь, но та оказалась сильнее.

В эту пятницу соцсети звезд, многие из которых были очень дружны с мэтром, наполнялись скорбными публикациями в память о Борисе Грачевском.

Об умении создателя «Ералаша» посмеяться и его любви к задушевным разговорам вспомнила певица Лолита Милявская.

«И посмеяться, и выпить, и поговорить о творчестве… Все еще есть с кем, но все меньше на Земле. Боря, Царства Небесного», — написала вокалистка в Instagram.

Аудитория Лолиты Милявской откликнулась на ее скорбный пост. Подписчики певицы признаются, что для них Борис Грачевский ассоциируется с самым счастливым временем — с детством.

«Такой родной… Всю жизнь сопровождал каждого из нас. Земля пухом», «Скорбим в месте с вами, Лолита, для многих Борис Грачевский — это детство», «Он всегда будет с нами, пока жив «Ералаш», «Да, неожиданно… Хорошего путешествия отцу «Ералаша». Спасибо», — высказываются в Сети.

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Стоит добавить, что прощание с Борисом Грачевским состоится в ближайшее воскресенье, 17 января в Доме кино. Начало церемонии в 11 часов.

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