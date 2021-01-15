«Долбанный вирус поменял сценарий»: звезда «Квартета И» Камиль Ларин скорбит о смерти Бориса Грачевского

Скорбная новость о смерти Бориса Грачевского, пришедшая накануне вечером, повергла в шок и тех, кто был лично знаком с мэтром, и его многочисленных поклонников.

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Знаменитости в своих микроблогах вспоминают о том, каким прекрасным, жизнелюбивым и полным оптимизма человеком был легендарный создатель «Ералаша».

Участник популярного коллектива «Квартет И» Камиль Ларин опубликовал скорбный пост в Instagram, сожалея о безвременной кончине 71-летнего Бориса Грачевского.

«Боря, ну, нафига? На кой оно тебе надо было… Зачем? Это близко не смешно… Вот так вот взял и вырубил свет! Столько всего интересного вокруг, а какой-то долбанный вирус поменял весь твой сценарий! Светлая память. Пусть твоя душа найдет свое место и занятие! Ты никогда не сидел без дела», — написал Камиль Ларин.

Подписчики звезды фильма «О чем говорят мужчины» поблагодарили его за память о мэтре.

«Как вы хорошо сказали! Светлая память», «Талантливый был человек. Всем близким соболезнования!», Скорбим утрате! Все пошло не по сценарию… Простите нас. Светлая память», — скорбят в Сети.

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