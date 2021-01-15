«Моя любовь»: Орбакайте поделилась трогательным фото с мужем в день его рождения

Старшая дочь Аллы Пугачевой в браке с Михаилом Земцовым более 15 лет.

49-летняя Кристина Орбакайте счастлива в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. Свадьбу влюбленные сыграли в марте 2005 года. Вскоре у них родилась дочка Клавдия, которая сейчас учится в третьем классе и занимается вокалом.

Орбакайте в своем микроблоге поспешила поздравить мужа с днем рождения. Земцов отмечает именины 15 января, ему исполняется 43 года. Звезда разместила общее фото с мужем, на котором они нежно смотрят друг на друга.

«С днем рождения, моя любовь!», — гласит подпись под фото.

В настоящее время Орбакайте с Земцовым живут в Нью-Йорке, где у главы семьи бизнес. Новый год дочка Пугачевой отметила в Майами, затем с мужем и дочкой отправилась на Багамы, где в настоящее время планирует отметить день рождения мужа.

Смотрите также