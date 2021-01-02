«Новый год под пальмами»: Орбакайте в жемчужном асимметричном платье повеселилась у бассейна

49-летняя Кристина Орбакайте вместе с дочкой Клавой и мужем Михаилом Земцовым весь 2020 год прожили на две страны. Так получилось, что карантин застал их в Нью-Йорке, им пришлось несколько месяцев провести в США. На день рождения Аллы Пугачевой в апреле дочь оказалась за много тысяч километров и смогла поздравить ее лишь по телефону.

Новый год семья Орбакайте встретила за океаном. Певица выбрала для встречи 2021-го жемчужное мини-платье асимметричного кроя – с одним рукавом. Звезда повеселилась у бассейна. «Новый год под пальмами», — сообщила она.

Образ дополнили заколка в виде короны из белых перьев и длинные массивные серьги. Вместе с восьмилетней дочкой от Земцова Орбакайте поздравила поклонников с Новым годом:

«С Новым годом всех-всех-всех! 2021-й! Вот он наступил, да будет нам счастье!», — пожелала Орбакайте.

Смотрите также