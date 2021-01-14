«Мы вас поздравляем!»: Орбакайте в силуэтном платье цвета Барби запечатлелась с Куценко в образе Снегурочки

Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавой встретила Новый год под пальмами в Майами. Там же артистка повстречала многих коллег из России, которые тоже решили провести праздники за океаном. А позже старшая дочка Аллы Пугачевой отправилась на Багамы, где вновь пересеклась с Филиппом Киркоровым и его наследниками.

Поздравить со старым Новым годом пользователей в своем микроблоге Орбакайте не забыла. Звезда поделилась забавным снимком, на котором позирует в силуэтном платье цвета Барби с актером Гошей Куценко, наряженным Снегурочкой.

«Старый Новый Год, Come On!! Мы с @goshakutsenko вас поздравляем», — подписала снимок Орбакайте.

Это -кадр из ее нового клипа про Новый год. С актером Гошей Куценко Орбакайте дружит еще со времен фильма «Любовь-морковь». Теперь он стал одним из героев ее музыкального видеоролика.

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