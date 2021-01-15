«Очень сильный тренд»: Хромченко показала сумку, которая сейчас невероятно актуальна

На «Модном приговоре» (Первый канал) заговорили об актуальных сумочках. Эвелина Хромченко назвала один из самых заметных трендов сезона, а также обозначила аксессуары, время популярности которых на исходе.

По словам эксперта, в настоящий момент на пике моды сумки-круассаны. Одна из таких моделей была представлена на подиуме шоу героиней проекта. «Очень сильный тренд», — высказалась она об аксессуаре. Особенно актуальны сейчас модели на цепочке вместо обычной кожаной ручки. По словам Хромченко, современные дизайнеры настолько полюбили эти экземпляры, что стали выпускать сумочки, имитирующие настоящие круассаны.

Не трудно догадаться, что это веяние пришло к нам из Парижа. Не случайно участница фэшн-проекта предстала в студии в образе француженки, отправляющейся на свидание. Основные признаки этого образа: маленькое черное платье, черные полупрозрачные колготки, туфли на шпильке в тон и сумочка-круассан.

Кроме сильного тренда, Эвелина назвала также сумочку, которую еще не стоит выбрасывать из гардероба, но и приобретать новую тоже явно уже не нужно. Речь идет о поясных моделях, мода на которые уже практически сошла на нет.

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