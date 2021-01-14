«Этот писк уже отходит»: Хромченко назвала сумки, которые не стоит покупать сейчас

Они пришли к нам из 90-х и практически вирусным образом заполнили гардеробы женщин и магазины.

Прошлый и позапрошлый модный сезон прошел под флагом поясных сумок. Редкий магазин аксессуаров не включил их в свой ассортимент, да и красавицы всех возрастов активно и с радостью стали дополнять ими свои образы. И, если в 2018-м их носили по прямому назначению – на поясе, то в ушедшем году чаще примеряли через плечо в виде кросс-боди.

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Сейчас они все еще встречаются в аутфитах дам, однако приобретать их уже, пожалуй, не стоит. Об этом рассказала Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» на Первом канале. Дело в том, что тренд на них вот-вот сойдет на нет.

«Этот писк уже отходит, он уже очень тихий», — сказала ведущая.

Однако заметила, что, если очень хочется еще поносить подобную сумку, не нужно себе в этом отказывать. Аксессуар теряет свою актуальность, но не считается еще антитрендом.

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