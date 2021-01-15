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«Я хочу быть с тобой…»: вдова Бориса Грачевского не может сдержать эмоций от потери мужа

71-летний создатель киножурнала «Ералаш» скончался 14 января.

«Я хочу быть с тобой…»: вдова Бориса Грачевского не может сдержать эмоций от потери мужа
Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская. Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official/

Две недели назад 71-летнего Бориса Грачевского госпитализировали в коронавирусом в больницу. Самочувствие «отца» «Ералаша» ухудшилось, его ввели в искусственную кому. Из которой он уже не вышел. 14 января Бориса Юрьевича не стало.

Овдовевшая Екатерина Белоцерковская, 36-летняя актриса и певица, которая 9 месяцев назад подарила Грачевскому сына Филиппа, не может сдержать эмоций от потери мужа. Она написала в микроблоге:

«Ты жив во мне и своих детях! Я не хочу… Я хочу быть с тобой… Почему? За что???», — в отчаянии восклицает вдова.

Вдова Грачевского скорбит по мужу
Вдова Грачевского скорбит по мужу. Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official/

Белоцерковская разместила фотографию, на которой запечатлен улыбающийся Борис Юрьевич. Таким он и запомнился многочисленным друзьям мэтра, которые уже отреагировали на кончину Грачевского.

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