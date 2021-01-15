«Человек, которого я никогда не видела без улыбки!»: Боня написала трогательные слова на смерть Грачевского

14 января на 72 году жизни умер всенародный любимец, создатель «Ералаша» Борис Грачевский. Режиссер был госпитализирован в клинику с коронавирусом, где его дважды вводили в кому – его состояние то стабилизировалось, то ухудшалось. В итоге организм не выдержал.

У основателя детского киножурнала осталось четверо детей: две дочки и два сына. Двое из них совсем маленькие: сын Филипп родился в апреле 2020-го года, а дочь Василиса в сентябре 2012-го.

Друзья и поклонники скорбят по безвременно ушедшему культурному деятелю. Свои соболезнования ему выразила и Виктория Боня, которая лично была с ним знакома. В личном блоге она обнародовала совместное фото и написала несколько прощальных слов.

«Несколько часов назад Борис Грачевский покинул наш бренный мир. Человек, которого я никогда не видела без улыбки! Как жаль терять таких людей. Мои соболезнования всем родным и близким! Светлая память!» — сказала светская львица.

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