«Нам очень понравилось»: Харламов сводил Асмус с дочкой в кино

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о своем разводе в середине 2020 года. Пара приняла такое решение спустя почти 8 лет брака. Что именно стало истинной причиной расставания, для поклонников так и осталось тайной. А версии и догадки продолжают множиться до сих пор.

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Тем не менее, бывшие поддерживают отношения ради общей дочки, восьмилетней Насти. Они вместе праздновали ее день рождения, а теперь отправились в кино смотреть сказку «Последний богатырь. Корень зла», в которой Харламов «сыграл» Колобка.

«Нам очень понравилось и фильм имеет, безусловно, заслуженный успех!!!

Хороший остроумный сценарий, невероятно красивые пейзажи, завораживающая музыка, прекрасный актерский ансамбль и атмосфера былинной Руси!!», — поделилась впечатлениями Асмус.

Актриса опубликовала в микроблоге совместное фото. На нем Харламов и Асмус позируют с детьми – дочкой Настей и маленькой племянницей.

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