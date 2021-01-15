Роскошь в мелочах: Рудковская устроила дефиле на красной дорожке в вечернем платье и с меховой сумочкой

Светская львица и продюсер отдыхает в Петербурге в одном из любимых отелей.

46-летняя Яна Рудковская не так давно побывала на «Баядерке» в Большом театре, где восхитилась от всей души увиденной постановкой. Теперь же светская львица отправилась в Петербург, чтобы посетить Мариинский театр.

Девушка остановилась в одном из фешенебельных отелей Северной столицы. Для похода на балет звездная блондинка облачилась в элегантное вечернее платье с серебристой вышивкой. Его она показала во всей красе, продефилировав по красной дорожке гостиницы, спускаясь по лестнице. В спутницы Рудковская взяла тематическую деталь – новую сумочку-балерину, подаренную ей дизайнером Ульяной Сергеенко на день рождения.

«Супер, красивая», «Красивое платье», «Как всегда великолепны», «Вы сверкающая звезда», «Вы элегантная женщина», «Я прям влюбилась вашу сумочку», «Прекрасно выглядите Вы как королева», «Какая же вы сногсшибательная», «От вас прям глаз не отвести», — пишут поклонники.

Рудковская позволила себе отдохнуть после того, как закончились новогодние каникулы. Продюсер выступила в качестве организатора ледовых шоу своего мужа, фигуриста Евгения Плющенко.

Смотрите также