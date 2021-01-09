Сумочки Dior, коллекционные вазы и тапочки Louis Vuitton: Рудковская показала распаковку новогодних подарков

Светской львице и ее семье преподнесли на праздники множество люксовых вещей и сувениров.

Новогодние праздники близятся к завершению, и Яна Рудковская решила, что настало время продлить себе волшебное настроение. Светская львица вместе с помощником, восьмилетним сыном Сашей Плющенко, приступила к распаковке подарков, которыми уставлен особняк звезды.

Чего только нет среди многочисленных презентов! Рудковской подарили коллекцию посуды Faberge и уникальный ювелирный сувенир в виде символа наступившего года – Быка, новогодние украшения на елку Dior и мягкие игрушки.

«О, мишка! Забираю. О, конфетули! Заберу себе в чемоданчик мой!», — обрадовался Саша.

Распаковывая заветные коробки с надписью Dior, светская львица не смогла не восхититься оригинальностью подарков:

«Это от Dior Parfum и от Марины Барсуковой. Мои любимые свечи Сакура, любимый крем для тела и вот такая маленькая миниатюрка нишевого аромата от Dior Parfum», — показала Рудковская. И заметила: «Подарки от Dior продолжаются. Ой, какая шляпка! Класс, Анечка, спасибо! Красота».

Тапочки Louis Vuitton, фарфор, тончайшая шерстяная шаль, адвент-календари с шоколадными конфетами, сувенирный хрустальный мишка Baccarat, плед и кожаный чехол для парфюма от Chanel – это лишь незначительная часть новогодних подарков.

«Специально прилетел ко мне из Парижа, от команды Chanel!», — похвасталась Рудковская чехлом для парфюма.

Среди приятных мелочей — защитные маски от кутюр, сумочка ручной работы с розовым ремнем из крокодиловой кожи. «Есть только у меня!», — подчеркнула Яна. Кроме того, в коллекции необычных сумок Рудковской произошло еще одно пополнение – в подарок жена Плющенко получила меховую сумку-балерину от Ульяны Сергеенко.

Ваза Lalique из лимитированной коллекции Sakura теперь тоже пополнила люксовую коллекцию посуды светской львицы.

«Обожаю Lalique!», — призналась Рудковская. И похвасталась: «Теперь эта вазочка будет пополнять коллекцию розовую Lalique вместе с этой винтажной лампой!».

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