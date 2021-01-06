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«Придется исполнить желание»: Гарик Харламов сделал на семилетие дочки от Асмус неожиданный подарок

Единственная наследница шоумена и актрисы растет красавицей.

«Придется исполнить желание»: Гарик Харламов сделал на семилетие дочки от Асмус неожиданный подарок
Гарик Харламов. Фото: instagram.com/garikkharlamov/

Накануне день рождения дочери отмечали Кристина Асмус и Гарик Харламов. Единственной наследнице звезд Насте исполнилось 7 лет. По такому случаю мама отправилась на долгие поиски праздничного платья, а позже устроила дочке бьюти-день – отвела в салон красоты на укладку и маникюр.

Настя Харламова
Настя Харламова. Фото: instagram.com/asmuskristina/

Гарик Харламов тоже не остался в стороне от дня рождения дочки, которую очень любит. Он показал, как уже выросла его наследница, и исполнил для нее обещанное.

«Ну вот нам и 7!!! О том, как быстро на самом деле летит наше время, можно судить по нашим детям. Настюхе 7 лет. И мне придется все-таки исполнить желание дочери… Хм… Завести Тик-Ток. Блин. А нет… Ура! Завел garikkharlamov1981», — рассказал артист.

Напомним, в прошлом году Гарик Харламов и Кристина Асмус развелись, спустя почти восемь лет брака. Что именно послужило истинной причиной расставания, знают только они сами, остальным приходится гадать. Причем, версий существует множество.

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