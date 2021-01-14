«Джоли бы подвинула»: Боня блеснула упругими бедрами, позируя в купальнике

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня в конце прошлого года с большим размахом отметила свой день рождения. По случаю 41-летия телеведущая закатила грандиозную вечеринку в Дубае, а затем в одном из ресторанов Москвы. После этого она вновь вернулась в Европу, где постоянно проживает.

В своем Instagram Виктория решила опубликовать снимки, на которых позировала в черном купальнике. Фанаты остались в восторге от таких кадров и задались вопросами, почему Виктория до сих пор не снялась в кино.

«Вика, почему тебе в фильме качественном зарубежном не сыграть? Куда режиссеры смотрят. Я думаю, ты и Джоли бы подвинула!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что карьеру на телевидении Боня начала с телеканала ТНТ, где после ухода из «Дома-2», стала ведущей шоу «Cosmopolitan. Видеоверсия».

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