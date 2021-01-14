«Смотрится как пижамный»: Федорова в персиковом костюме с серебристыми лампасами предстала в Большом

Российские звезды отметились на премьере постановки «Борис Годунов» в Большом театре. В частности, спектакль пришли смотреть актрисы Мария Порошина и Мария Абрамова. Звезда «Ночного дозора» осталась в восторге от постановки. Она отметилась в свете в белоснежной блузке с епископскими рукавами и брюках-трубах оттенка пыльной розы.

Ведущая Оксана Федорова тоже выбрала для посещения Большого наряд в светлых тонах, примерив персиковый брючный комплект с серебристыми лампасами и воротником.

«Полный восторг», — написала она в личном блоге про новую постановку.

Увы, но образ звезды не вызвал восторга у профессионального фэшн-эксперта. Имидж-стилист Ольга Трофимова в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro указала не недостатки комплекта и не забыла похвалить «Мисс Вселенную».

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«Как у каждой девушки у Оксаны Федоровой есть очень удачные и менее удачные образы. Но я ни разу не видела у нее совсем плохих. Здесь в качестве нежного акцента на брюках и жакете присутствует более светлая полоска. Но если бы костюм был выполнен в другом цвете, например, в сером, образ выглядел бы элегантнее, строже, иначе смотрелся бы на фигуре. К сожалению, персиковые оттенок не гармонирует с цветотипом Оксаны, костюм больше смотрится как пижамный, домашний. А мы привыкли наблюдать на ведущей несколько иные образы, которые отличают правильный крой, приятная дорогая фактура ткани. Здесь же нет привычной лаконичности и четких линий в силуэте», — сказала Ольга.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — уже больше 10 лет работает имидж-стилистом, создавая стильные образы. Успешно сотрудничает с ВИП-персонами как шопер и преподает в учебном бьюти-центре.