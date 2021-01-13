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«Браво!»: Порошина в белоснежной блузе с английским бантом отметилась на премьере в Большом

Актриса пришла на спектакль своей мамы.

«Браво!»: Порошина в белоснежной блузе с английским бантом отметилась на премьере в Большом
Мария Порошина. Фото: Global look press.

Мария Порошина вместе со своей подругой актрисой Марией Абрамовой отметилась в Большом театре. Звезда «Ночного дозора» примерила для выхода в свет белоснежную блузу с епископскими рукавами и английским бантом, а также брюки-трубы оттенка припыленной розы.

Знаменитая блондинка выбрала постановку «Борис Годунов» не случайно, спектакль стал юбилейным для ее мамы Наталии Красноярской. Звезда сцены несколько десятилетий проработала в любимом театре, являясь режиссером его мимического ансамбля.

«Борис Годунов. Браво! Ильдар Абдразаков, с премьерой! 40 лет работы моей мамы в ее любимом театре. Режиссер, актриса, певица Наталия Красноярская», — написала в личном блоге Мария Порошина.

Напомним, актриса выросла в театральной семье. Ее папа — Михаил Порошин, артист хореографического ансамбля «Березка». Отчим – актер Дмитрий Назаров, известный по роли шеф-повара сериала «Кухня».

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