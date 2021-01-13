«Браво!»: Порошина в белоснежной блузе с английским бантом отметилась на премьере в Большом

Мария Порошина вместе со своей подругой актрисой Марией Абрамовой отметилась в Большом театре. Звезда «Ночного дозора» примерила для выхода в свет белоснежную блузу с епископскими рукавами и английским бантом, а также брюки-трубы оттенка припыленной розы.
Знаменитая блондинка выбрала постановку «Борис Годунов» не случайно, спектакль стал юбилейным для ее мамы Наталии Красноярской. Звезда сцены несколько десятилетий проработала в любимом театре, являясь режиссером его мимического ансамбля.
«Борис Годунов. Браво! Ильдар Абдразаков, с премьерой! 40 лет работы моей мамы в ее любимом театре. Режиссер, актриса, певица Наталия Красноярская», — написала в личном блоге Мария Порошина.
Напомним, актриса выросла в театральной семье. Ее папа — Михаил Порошин, артист хореографического ансамбля «Березка». Отчим – актер Дмитрий Назаров, известный по роли шеф-повара сериала «Кухня».