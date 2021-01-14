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«Доброе утро, страна!»: Навка в белом полупальто с мехом и баской повеселилась возле елочки

Звезда фигурного катания поздравила публику со старым Новым годом.

«Доброе утро, страна!»: Навка в белом полупальто с мехом и баской повеселилась возле елочки
Татьяна Навка. Фото: Global look press.

Татьяна Навка поздравила в личном блоге поклонников с праздником, который отмечают только на территории постсоветского пространства — со старым Новым годом.

«Доброе новогоднее утро, страна!»- написала она.

Свое послание звезда украсила фотографией, зафиксировав счастливый момент прогулки возле наряженной елочки. Улыбающуюся фигуристку запечатлели в воздухе в момент прыжка. При этом на блондинке оказалось надето белое трендовое полупальто с баской и меховым воротником, украшенное принтом «гусиная лапка».

Ранее о моде на одежду с баской рассказывала Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора». По словам ведущей, она отлично корректирует фигуру, придавая ей особую женственность. Такие модели идут как полным, так и хрупким женщинам. Они скрывают недостатки и формируют визуально талию.

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