«Доброе утро, страна!»: Навка в белом полупальто с мехом и баской повеселилась возле елочки

Татьяна Навка поздравила в личном блоге поклонников с праздником, который отмечают только на территории постсоветского пространства — со старым Новым годом.

«Доброе новогоднее утро, страна!»- написала она.

Свое послание звезда украсила фотографией, зафиксировав счастливый момент прогулки возле наряженной елочки. Улыбающуюся фигуристку запечатлели в воздухе в момент прыжка. При этом на блондинке оказалось надето белое трендовое полупальто с баской и меховым воротником, украшенное принтом «гусиная лапка».

Ранее о моде на одежду с баской рассказывала Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора». По словам ведущей, она отлично корректирует фигуру, придавая ей особую женственность. Такие модели идут как полным, так и хрупким женщинам. Они скрывают недостатки и формируют визуально талию.

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