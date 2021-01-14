«Доверяю вашему вкусу»: Боня в мини-платье из серого денима прогулялась по ночному городу

41-летняя Виктория Боня, экс-звезда «Дома-2», давно и активно ведет блог в Instagram. У девушки более восьми миллионов фолловеров, и их армия только растет. В аккаунте Боня делится секретами красоты, ухода за собой, показывает свой быт и жизнь в Монако.

Накануне красавица вышла на прогулку по ночному городу в сером мини-платье из денима. В качестве обуви модница предпочла ботинки на шнуровке и обратила внимание подписчиков:

«Вы меня часто одеваете и обуваете!! Я доверяю вашему вкусу. Эти ботинки мы выбирали вместе, и я так от них тащуууусь», — призналась модница. И поинтересовалась: «Нравится образ?».

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Поклонники поспешили дать любимице обратную связь. Многие заметили, что Боня совсем не выглядит на свой возраст – она внешне кажется значительно моложе 41 года.

«Просто красотка», «Ты неотразима будешь даже в рабочей робе. Прекрасна как всегда», «Ботинки крутые», «Конечно! Красавица всегда», «Вааау.. Крутая ооочень!!», «Шикарна», — пишут поклонники.

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