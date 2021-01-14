«Рецепты с картошкой заходят с двойной силой»: шеф-повар СТС Александр Белькович научил готовить зразы с грибами

После новогодних праздников вряд ли кому-то из хозяек хочется изобретать чудеса на кухне. Наоборот, после продолжительных застолий душа часто просит чего-нибудь простого, но вкусного.
Ведущий шоу «ПроСТО кухня» на телеканале СТС Александр Белькович, предвосхищая подобные запросы, поспешил поделиться простым и быстрым рецептом приготовления зраз с грибами.
«Рецепты с картошкой всегда заходят с двойной силой», — отметил шеф-повар.
Он снял пошаговый видеотуториал, в котором показал все этапы приготовления этого сытного и вкусного блюда.
«Варим полтора килограмма картофеля до готовности, охлаждаем, разминаем толокушкой, добавляем два яйца, соль и муку. Перемешиваем и отставляем в сторонку.
Режем лук и грибы довольно-таки мелко. Сначала обжариваем лук, затем добавляем грибы, соль, перец, обжариваем. Часть выкладываем из сковородки, другую оставляем для соуса. В нее наливаем сливки и доводим до кипения – соус готов!
Делаем горку из муки, кладем в нее тесто, обваливаем, делаем надрез по центру, в полученный разрез кладем начинку, аккуратно закрываем и кладем на сковородку. Обжаривать до золотистого цвета с двух сторон. Подавайте с соусом. Вкусные румяные зразы!», — рассказал Белькович.