«Рецепты с картошкой заходят с двойной силой»: шеф-повар СТС Александр Белькович научил готовить зразы с грибами

Телекулинар пошагово объяснил и показал, как делается это простое, но вкусное блюдо.

После новогодних праздников вряд ли кому-то из хозяек хочется изобретать чудеса на кухне. Наоборот, после продолжительных застолий душа часто просит чего-нибудь простого, но вкусного.

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Ведущий шоу «ПроСТО кухня» на телеканале СТС Александр Белькович, предвосхищая подобные запросы, поспешил поделиться простым и быстрым рецептом приготовления зраз с грибами.

«Рецепты с картошкой всегда заходят с двойной силой», — отметил шеф-повар.

Он снял пошаговый видеотуториал, в котором показал все этапы приготовления этого сытного и вкусного блюда.

«Варим полтора килограмма картофеля до готовности, охлаждаем, разминаем толокушкой, добавляем два яйца, соль и муку. Перемешиваем и отставляем в сторонку. Режем лук и грибы довольно-таки мелко. Сначала обжариваем лук, затем добавляем грибы, соль, перец, обжариваем. Часть выкладываем из сковородки, другую оставляем для соуса. В нее наливаем сливки и доводим до кипения – соус готов! Делаем горку из муки, кладем в нее тесто, обваливаем, делаем надрез по центру, в полученный разрез кладем начинку, аккуратно закрываем и кладем на сковородку. Обжаривать до золотистого цвета с двух сторон. Подавайте с соусом. Вкусные румяные зразы!», — рассказал Белькович.

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