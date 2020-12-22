Главный шеф-повар СТС Александр Белькович – о секретах оливье, как не злить Быка и что приготовит сам на Новый год

Все ближе Новый год, и многие хозяйки уже вовсю составляют праздничное меню. Но что делать, если хочется чего-то новенького, при этом не отказываясь от старенького? Ресторатор, шеф-повар и телеведущий шоу «ПроСТО кухня» на телеканале СТС Александр Белькович знает ответ.

Кулинарных дел мастер рассказал порталу Teleprogramma.pro, чем разнообразить стол в новогоднюю ночь, нужен ли десерт в меню и без чего не обходится его застолье.

— Приближается любимый и вкусный семейный праздник если не всех, то большинства россиян. На что нужно обратить особое внимание в год Быка?

— В новогоднюю ночь, наверное, не стоит есть говядину, чтобы Бык не разозлился (улыбается). А если серьезно, на праздничном столе могут быть все те же блюда, которые так любимы всей страной. Единственное, можно менять методы приготовления этих блюд.

— Любимые — это оливье, селедка под шубой и крабовый салат. Какие есть лайфхаки, чтобы разнообразить привычные блюда и обыграть их по-новому?

— Например, овощи для оливье не варить, а запекать в духовке, колбасу отложить в сторону, а вместо нее закинуть отварную индейку. Также можно заменить консервированный горошек на замороженный, и майонез не покупать, а сделать дома или разбавить магазинный йогуртом, мандариновым соком и оливковым маслом.

В крабовый салат можно с легкостью добавить не крабовые палочки, а мясо краба, что только сделает блюдо полезнее и вкуснее. Поверьте, гости точно заметят это и оценят.

Еще разнообразить стол можно с помощью легких закусок, например, из фаршированных яиц, скумбрии и красной икры.

— Как выбрать горячее на новогоднюю ночь? Чего советуете избегать?

— Например, в новогоднем выпуске шоу СТС «ПроСТО кухня» я покажу, как сделать аппетитную курицу с мандаринами и картошкой, кулебяку с рыбой и шпинатом. На самом деле все зависит от того, кто придет к вам гости: фанаты мяса, веганы, любители плотно поесть или, наоборот, не сторонники тяжелой пищи.

— Обязателен ли десерт на новогоднем столе? Каким он должен быть?

— Честно говоря, не люблю какие-то совсем сложные десерты, потому что после мяса и салатов в желудке просто не остается места для торта, например. Я скорее за фрукты и легкие сладости: печеньки, конфетки, мороженое, йогурты. А в праздничном выпуске «ПроСТО кухни» вы увидите, как сделать диетический торт-желе с гранатом, хурмой, апельсином и шампанским, который прекрасно подойдет для первоянварского чаепития.

— Есть у вас рекомендация или секрет, как готовить стол на Новый год, но при этом не устать? Обычно тот, кто отвечает за кухню, 31-го к вечеру уже без сил.

— Искать себе помощников (улыбается). Приготовление праздничного ужина можно превратить в увлекательную игру с детьми, которые тоже могут прекрасно помочь вам с блюдами. Главное, делать все легко, с душой и любовью, и тогда усталости не будет, и останутся силы на праздник.

— Без чего ежегодно не обходится лично ваш праздничный стол? Почему?

— Я сейчас не буду оригинальным, потому что являюсь фанатом традиционных новогодних блюд. Обожаю оливье, селёдку под шубой, маринованные грибочки, мандаринки. Все это так вкусно, что сейчас слюнки потекут. Мне кажется, эти блюда как раз и делают праздник таким родным.

— А в этом году чем планируете удивить семью?

— На самом деле, чаще семья меня удивляет (улыбается). Моя жена Оля очень вкусно готовит, любит меня радовать. Подрастает и другой повар в семье — дочь Изабелла. Так что сам в предвкушении, что же меня ждет в новогоднюю ночь!

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