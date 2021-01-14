С елочкой и золотыми рыбками: 70-летняя Бабкина встретила старый Новый год у бассейна

Многие отечественные звезды отмечали новогодние праздники заграницей. Но кто-то предпочел сменить обстановку, не покидая снежных пейзажей. 70-летняя Надежда Бабкина, например, уехала в деревню и там отпраздновала с семьей наступление Нового года и Рождество.

А на старый Новый год артистка отправилась в загородный пятизвездочный центр здоровья. И праздник она отметила у бассейна с рыбками.

«В Новый год чудеса сбываются! Вот вокруг рыбки плавают, посмотрите, какие классные!», — показала Бабкина подводных обитателей.

Для самобытного праздника Бабкина облачилась в комфортный спортивный, но яркий аутфит – Надежда Георгиевна обожает блистать даже в повседневной обстановке. Она выбрала оранжевый свитер и джоггеры цвета хаки, и обратилась с теплыми пожеланиями и поздравлениями к поклонникам.

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