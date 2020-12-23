«Всей семьей»: Надежда Бабкина с сыном, невесткой и внуками нарядила дома новогоднюю елку

Сегодня у селебрити считается модным приглашать наряжать новогодние елочки специально обученных этому дизайнеров.

Певица Надежда Бабкина в этом смысле – настоящий ретроград, она выступает за традиционный подход к украшению главного атрибута предстоящего праздника.

В звездной семье принято декорировать елочку самостоятельно, с привлечением всех трех поколений – от бабушки до внуков.

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В Instagram Надежда Георгиевна поделилась милым домашним видео, запечатлевшим приятную новогоднюю суету возле зеленой красавицы. Внуки, невестка, сын и сама Надежда Бабкина находятся в прекрасном расположении духа. Предпраздничные хлопоты объединяют семью и дарят заряд позитива.

«Елку нужно наряжать всей семьей! Мои дорогие, а вы уже нарядили елочки в своих домах?» — спросила Надежда Бабкина у подписчиков.

Те дружно принялись отвечать, не забывая делать комплименты команде на видео.

«Так трогательно! Счастье выглядит именно так!», «Какие молодцы, как приятно смотреть на такую дружную, красивую семью! С наступающим вас, Надежда Георгиевна!», «Мне так нравится это видео. Оно такое семейное и теплое», — высказываются фанаты.

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