«Глаза у него – это нечто»: экс-участник «Дома-2» Иосиф Оганесян показал подросшего сына

30 декабря первенцу пары бывших участников «Дома-2» Иосифа Оганесяна и Саши Черно исполнится пять месяцев. Молодые родители не стали прятать Стефана от фанатов и сразу после крестин показали лицо сына в социальной сети.

Малыш моментально очаровал публику и стал ее настоящим любимчиком. Каждый раз, когда снимки Стефана появляются в Instagram его мамы или папы, поклонники приходят в восторг.

На этот раз фотографиями с сыном поделился молодой отец Иосиф Оганесян. На первом фото папочка прикрыл глаза, он явно умиляется тому, что сын прильнул к его щеке. На втором запечатлено, как Стефан пытается переползти через отца, и тот делает вид, что поражен способностями наследника.

«Ждем ваших реакций на фото, которое вам милее всех, — 1 или 2?» — спросил у поклонников Иосиф Оганесян.

Фанаты заявили, что экс-участник реалити-шоу «Дом-2» ставит их перед сложным выбором. Они признались, что ничего милее этих кадров давно не видели.

«Мамин сын», «Глаза у него — это нечто», «Такой милый ребенок», «Глазки, как и у папы, с хитрицой. Сынуля – красавчик», — высказываются поклонники.

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