«Какой-то идиот! Бред сумасшедшего!»: Черкасов ответил на критику Абрикосова

Андрей Черкасов в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro ответил на выпад Мая Абрикосова в свой адрес. Напомним, ранее мы писали о критических высказываниях бывшего участника телестройки в адрес ведущего «Дома-2».

Он усомнился в его профессиональных качествах и обвинил в любви к сплетням. Кроме того, Роману Тертишному (настоящее имя мужчины. — Прим. ред.) не понравилось, что ведущий проекта якобы помог своему бывшему армейскому другу и экс-участнику проекта Александру Гобозову продуктами и публично об этом рассказал, таким образом унизив старого товарища.

«Я не помогал Гобозову продуктами! Какой-то идиот это сказал, а я теперь должен это комментировать! Вы меня просите прокомментировать бред сумасшедшего!» — удивился в беседе с представителем нашего издания Черкасов.

Андрей сказал, что не знает Мая лично и ни разу ему дорогу не переходил. Все, что ему известно, — это то, что он тоже когда-то был в «периметре».

«Что пишет Май Абрикосов, уже никому не интересно. Он занимается тем, что пишет про всех ведущих «Дома-2» какие-то гадости. Он не обладает никакой объективной информацией, и все, что он пишет, — это его личная фантазия, личное мнение», — сказал ведущий.

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