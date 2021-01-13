«Без тебя нет меня»: сын покойного Дмитрия Хворостовского показал возлюбленную

Звезда оперной сцены Дмитрий Хворостовский скончался осенью 2017 года после тяжелой болезни. Семья Дмитрия Хворостовского тяжело переживала утрату, но постепенно научилась жить без горячо любимого мужа и отца.

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17-летний сын оперного певца Максим Хворостовский унаследовал от папы любовь к музыке, молодой человек учится в консерватории. А еще он влюблен. Настолько, что даже решился представить свою избранницу подписчикам. Максим разместил в Instagram селфи с возлюбленной по имени Александра. Хрупкая блондинка прильнула к Максиму, а он обнимает ее за талию.

«Без тебя нет меня», — подписал фото с девушкой сын покойного певца.

Одной из первых комментарий под снимком оставила мама Максима Хворостовского Флоранс. Судя по всему, сын уже представил ей возлюбленную, и она одобрила его выбор.

«Ты прекрасен снаружи и внутри, Максим. Я люблю тебя до Луны и обратно», — написала Флоранс.

Подписчики молодого человека пожелали ему и его избраннице счастья, а также выразили сожаление в том, что этого не увидит его отец.

«Ох, как бы сейчас радовался папа успехам и новым отношениям детей, ведь они так быстро взрослеют, строят новую жизнь. Счастья вам и благословения!», «Да, Максим, чтобы ни случилось, а жизнь продолжается. Вот уже и у тебя девушка появилась. Жаль, что папа не увидит этого счастливого момента в твоей жизни. Но он будет оберегать вас всех и любоваться вами с небес», — высказываются знакомые Максима Хворостовского.

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