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«Взгляд вдаль, как у отца»: вдова Хворостовского показала свежее фото 16-летнего сына

Наследник ныне покойного оперного певца заметно повзрослел и возмужал.

«Взгляд вдаль, как у отца»: вдова Хворостовского показала свежее фото 16-летнего сына
Дмитрий Хворостовский и Флоранс Илли (Фото: Globallookpress.com)

Флоранс Илли не скрывает: она до сих пор не может смириться со смертью любимого человека. Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в ноябре 2017 года, ему было всего 55 лет.

По прошествии трех лет вдова Дмитрия Александровича все так же чтит память покойного супруга. Вспоминая о счастливых годах совместной жизни, Илли тоскует по мужу. В беседе с поклонниками Флоранс уточнила, что у нее «уже не осталось слез».

Надежной опорой и поддержкой для матери стали дети оперного певца. В браке с артистом она родила сына Максима и дочку Нину. Близкие из окружения четы Хворостовских поговаривали, что ради мужа Илли научилась готовить блюда традиционной русской кухни. Возлюбленная оперного певца не только лепила пельмени, но и варила борщи. А сам Дмитрий называл свою супругу Флошей.

На личной страничке в Instagram супруга артиста поделилась свежими снимками сына. В свои 16 лет Максим заметно повзрослел и возмужал. Примечательно, что подписчики Флоранс не оставили без внимания отчетные фото в микроблоге возлюбленной ныне покойного оперного певца.

Певец Дмитрий Хворостовский и его супруга Флоранс Илли
Флоранс поделилась свежими снимками повзрослевшего и возмужавшего сына. Фото: Instagram.com/flosha1

«Взгляд вдаль, как у отца», «Красивый парень вырос! Похож на отца, надежное плече для мамы», «Очень красивый! Будьте счастливы, любим вас!», «Флоранс, какой красивый у вас мальчик! Мамина надежда и опора! Дай Бог ему счастливой судьбы!», «Вот где чувствуется порода и красота! Смотрим за ним и восхищаемся», «Красивые дети рождаются от большой любви! Здоровья и счастья наши любимые», — такие комментарии появились под свежим снимком сына Флоранс.

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