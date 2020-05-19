«Взгляд вдаль, как у отца»: вдова Хворостовского показала свежее фото 16-летнего сына

Флоранс Илли не скрывает: она до сих пор не может смириться со смертью любимого человека. Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в ноябре 2017 года, ему было всего 55 лет.

По прошествии трех лет вдова Дмитрия Александровича все так же чтит память покойного супруга. Вспоминая о счастливых годах совместной жизни, Илли тоскует по мужу. В беседе с поклонниками Флоранс уточнила, что у нее «уже не осталось слез».

Надежной опорой и поддержкой для матери стали дети оперного певца. В браке с артистом она родила сына Максима и дочку Нину. Близкие из окружения четы Хворостовских поговаривали, что ради мужа Илли научилась готовить блюда традиционной русской кухни. Возлюбленная оперного певца не только лепила пельмени, но и варила борщи. А сам Дмитрий называл свою супругу Флошей.

На личной страничке в Instagram супруга артиста поделилась свежими снимками сына. В свои 16 лет Максим заметно повзрослел и возмужал. Примечательно, что подписчики Флоранс не оставили без внимания отчетные фото в микроблоге возлюбленной ныне покойного оперного певца.