«Поет Лиза»: дочь Галкина и Пугачевой в персиковом платье исполнила песню «Миллион алых роз»

Накануне известному композитору Раймонду Паулсу исполнилось 85 лет. С юбилеем его поздравили многие звезды шоу-бизнеса, среди которых были Лайма Вайкуле и, конечно же, Алла Пугачева. Именно он написал для Примадонны песню, ставшую хитом, — «Миллион алых роз». Ее исполнила наследница Аллы Борисовны — Лиза Галкина. Видео опубликовано на одной из фан-страниц девочки в Instagram.

«С днем рождения, Раймонд! Поет Лиза», — подписан видеоролик.

Песню Лиза исполнила нарядившись в платье с воланами персикового цвета. Волосы девочка собрала в прическу из косичек. Фанаты оценили выступление младшей дочери Пугачевой.

«Замечательный подарок! Браво, супер! Молодец! Умница», — писали пользователи Сети.

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