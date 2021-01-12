«Люблю блестящее!»: Лиза Галкина украсила белоснежную кофточку сразу двумя брошками

Младшая дочь Аллы Пугачевой семилетняя Лиза Галкина, как и многие девочки, обожает все яркое и блестящее. Буквально с первых шагов она примеряла разнообразные детские колечки, заколочки с бусинками и клипсы со сверкающими камнями.

В личном блоге Максим Галкин показал, как его дочь примеряет бижутерию, радуясь такому «богатству». «Люблю блестящее!» — честно призналась она отцу.

В этом году малышка пошла в школу, где появляться нужно исключительно в строгой форме. Поэтому, когда есть возможность, Лиза выплескивает свою любовь к красивым камням с удвоенной силой. На одном из светских вечеров юная блондинка предстала в белоснежной кофточке, украшенной сразу двумя брошками.

«Какая милая девочка!», «Ну просто чудо крошка!», «Лапонька наша очаровательная!» — восхитились фолловеры.

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