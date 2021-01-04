Елена Николаева показала, как в центр «плюсовой» Москвы завезли на КАМАЗах снег

Как отметила телеведущая, он очень быстро беспощадно превращается в воду.

Телеведущая Елена Николаева в Instagram рассказала, что рядом с домом, где она живет, снимается кино. Процесс подготовки ее лично впечатлил. Переулок преобразили заколоченными окнами, завезли фонари, а пристройки оббили фанерой.

«Еще КАМАЗами завезли снег со всей «плюсовой» Москвы. Беспощадно превращается в воду. Добавили искусственного белого. С помощью машин создавали вьюгу, метель и все такое. Привезли лошадей!» Елена Николаева

Как отметила подруга бизнесмена Игоря Вдовина, под впечатлением осталась даже ее собака Герда. Пес обслюнявил от радости все стекло и целый день был по дому словно на измене.

Напомним, что вместе с Еленой Николаевой живет и дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна. Как отмечала девушка, ей проще добираться до школы от дома отца, чем от особняка матери на Новой Риге. Добавим, что у Волочковой прекрасные отношения с дочерью. Она не против, чтобы наследница проживала с отцом и его новой пассией.

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