«Лучшие песни писал после расставаний»: Родион Газманов впервые заговорил о несчастной любви

Музыкант признался, что его часто постигают неудачи в отношениях с девушками.

Известный музыкант и телеведущий, 39-летний Родион Газманов, не любит делиться с поклонниками деталями личной жизни. Он никогда не рассказывал о своих романах и к своим сорока годам не успел жениться и обзавестись детьми.

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Как оказалось, Родион Газманов не однажды переживал разочарование в любви. Правда, в разрывах отношений он тоже видит плюсы для себя.

«Я никогда не рассказывал об этом, но самые лучшие свои песни я писал после расставаний. Это и «Гравитация», и «Парами», и некоторые из последних композиций тоже», — поделился музыкант в Instagram.

Родион Газманов добавил, что болезненный разрыв можно сравнить со снятием с себя кожи, после чего начинаешь чувствовать острее, становится другим восприятие мира. Во время тоски по утраченной любви он весь концентрировался на творчестве, от переживаний уходили килограммы, но зато музыкант наполнялся песнями.

Родион назвал разрыв мощным творческим допингом. Он не исключает, что когда-то найдет ему замену, но не сейчас.

«Пока лучше я не встречал, и приходится пользоваться тем, что есть», — заключил Газманов.

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