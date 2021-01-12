«Москва прекрасна!»: Нетребко в белом пуховике и розовых чиносах прогулялась по ночному городу

Оперная дива улетала в Краснодар, чтобы повидаться с родными, и снова вернулась в столицу.

У звезды мировой оперы Анны Нетребко московские каникулы продолжаются. Певица уже развлеклась в столице с семьей, затем слетала в родной Краснодар к родным на Рождество, а теперь снова вернулась в Белокаменную, где посетила массу мероприятий и встретилась с многими друзьями.

Накануне певица отправилась на ночную прогулку по городу. И даже ударивший мороз не остановил певицу. Вместе с подругой они прогулялись по центру и главным достопримечательностям столицы.

«Ночная Москва прекрасна! И -10 нас не страшит», — заключила Нетребко.

Для прогулки Нетребко выбрала укороченный белый пуховик и розовые чиносы. В какой-то момент стало холодать, и звезда накинула капюшон. Но, судя по эмоциональным фото- и видеокадрам, замерзнуть Нетребко не успела.

Смотрите также