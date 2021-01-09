«Мои любимые»: Нетребко в красном платье с манжетами из желтых перьев встретилась с подругами

Оперная певица Анна Нетребко все новогодние каникулы провела в России. Вместе с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго звезда вдоволь повеселилась в сказочной деревне в Серпухове, покаталась на русской тройке, а затем устроила культурную программу в столице. Здесь вместе с друзьями знаменитость посмотрела ледовое шоу Плющенко, побывала в нескольких театрах и посетила цирк братьев Запашных.

После насыщенных московских выходных Нетребко отправилась на малую Родину – в Краснодар. Здесь звезда мировой оперы в тесном родном кругу встретила Православное Рождество. На посиделки с подругами дива облачилась в ярко-красное платье с цветочным принтом ти манжетами из желтых перьев.

«Мои любимые девчонки», — подписала общее фото Нетребко.

Подписчики восхитились любимицей и ее образом. Они поспешили заметить в комментариях:

«Красавица! Яркая, неповторимая! И девочки подстать», «Анна- прекрасная , экзотическая, невероятная», «Так приятно всегда видеть эту улыбчивую красивую компанию. С праздниками вас всех! Пусть год будет добрым, красивым и щедрым на приятные сюрпризы», От неугомонная???! Не успеваю следить за географией перелетов», «Анна, у Вас потрясающий талант носить яркое и пестрое и при этом выглядеть роскошно, а не вульгарно! Как вам это удаётся? Вот просто огонь!», — пишут поклонники.

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