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«Лиана нас встречает вот так»: сын Валерии вернулся из отпуска к жене и новорожденной дочке

Молодая возлюбленная Арсения Шульгина с двухнедельной малышкой уже дома.

«Лиана нас встречает вот так»: сын Валерии вернулся из отпуска к жене и новорожденной дочке
Певица Валерия с сыном Арсением Шульгиным. Фото: instagram.com/arseniy_shulgin/

Младший сын певицы Валерии, 22-летний Арсений Шульгин, впервые стал отцом. У него появилась дочка, которую ему подарила 1 января молодая жена Лиана. Малышку назвали Селин, девочка с мамой уже дома, а новоиспеченный отец решил развеяться и улетел на горнолыжный курорт.

По возвращении Арсений Шульгин первым делом купил жене букет цветов. А дома его ждал вкусный ужин, заботливо приготовленный любимой. Молодой отец не удержался и показал, как это выглядит:

«Я к Лиане приехал вот так, а Лиана нас встречает вот так», — показал Шульгин-младший.

 

Невестка Валерии успевает ухаживать за новорожденной крохой и заботиться о муже. Девушка, к слову, очень любит готовить. И старается каждый день удивлять любимого.

Напомним, Арсений Шульгин и Лиана Волкова поженились в августе прошлого года. вскоре молодые объявили о том, что станут родителями. Арсений Шульгин, ставший впервые отцом, на выписке из роддома устроил настоящий праздник с живой музыкой и аниматорами.

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