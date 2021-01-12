«Не на что было уже наращивать»: бывшая подруга Тимати Алена Шишкова рассказала о своем облысении

Девушка долгое время могла похвастаться роскошной шевелюрой, но это ей дорогого стоило.

Модель Алена Шишкова, бывшая возлюбленная рэпера Тимати и мать его первенца, дочки Алисы, долгое время могла похвастаться роскошными длинными белокурыми локонами. Девушка длительное время наращивала их, но это обернулось для собственных волос катастрофой. И красавица честно поведала об этом в своем микроблоге.

«Год назад, когда я сняла наращивание, я сделала это вынужденно, потому что волосы были в состоянии жести. Не на что было уже наращивать. Я носила парики», — призналась красавица.

Девушке тогда посоветовали «добрые люди» побриться налысо, как когда-то Бритни Спирс: «Типа смотрите, я теперь буду растить волосы вместе с вами, вовлекайтесь в мою жизнь, лысая модель будет подниматься с колен и своим примером покажет как это!».

Но неимоверными усилиями девушка смогла восстановить шевелюру и теперь похвасталась новой прической.

«Я снова пошла и нарастила, потому что я девочка и мне хочется быть ухоженной, фреш энд кул. И чтобы мои фотки в своем и чужом инстаграме не отличались», — подчеркнула красавица.

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