«Осталась с короткими»: бывшая девушка Тимати обстригла и перекрасила волосы

Модель Алена Шишкова, бывшая девушка Тимати, воспитывающая от него шестилетнюю дочь Алису, похвасталась результатами бьюти-преображения. Инстадива запечатлела себя после очередного похода в салон красоты, где поставила, наконец, точку в поисках себя.

«Вернулась в привычный блонд, сняла груз с головы, и пусть осталась с короткими и легкими волосами, но мне очень нравится», — написала Шишкова.

Модель обрезала свои длинные волосы под каре. Долгое время Шишкова была обладательницей длинных белокурых локонов, которые в начале года перекрашивала в темный. Тогда ее обвинили в попытке быть похожей на нынешнюю любовь Тимура Юнусова, брюнетку Анастасию Решетову.

Кстати, с Решетовой Тимати расстался в сентябре. И вскоре отправится искать свою половинку на романтический телепроект «Холостяк». Телеканал ТНТ официально подтвердил, что рэпер станет «тв-женихом» в новом сезоне.