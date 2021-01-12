«Кто будет такой, как я?»: Бузова в платье-бандо из разноцветных пайеток похвасталась мальдивским загаром

Певица с прошлого года принимает солнечные ванны на одном из райских островов индийского океана.

Певица Ольга Бузова вторую неделю отдыхает на Мальдивах. Девушка призналась, что очень устала за весь прошлый год, и столь размеренный и однообразный отдых, каким он может показаться со стороны, сейчас для нее – то, что нужно. Она наслаждается солнцем, наблюдает за рыбками в океане, а также ходит на романтические свидание с бойфрендом Давидом Манукяном.

Накануне для вечернего выхода в свет поющая теледива облачилась в платье-бандо длины мини из разноцветных пайеток. Многообразие оттенков подчеркнуло загорелую кожу Бузовой.

«Если я буду такой, как все, то кто же будет такой, как я?», — риторически спросила под фотографией телеведущая.

Поклонники заметили, что на снимке загорелая Бузова не похожа на себя. Она очень изменилась за время отдыха.

«Сама на себя тут не похожа», «Не узнать!», «Ого, неузнаваемая», «Шикарная», «Это не Оля. Вообще на себя не похожа», «Сияешь на весь остров», — пишут в комментариях.

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